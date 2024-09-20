Англія

У Михайла є майбутнє на Стемфорд Бридж?

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про ігровий час українського вінгера команди Михайла Мудрика. Цитує італійського фахівця портал football.london.

"Як буде розвиватися Мудрик без ігрової практики? Через тренування. Тренування – це єдиний спосіб покращити гравців. Ми намагаємося вдосконалювати всіх футболістів команди щодня, а з деякими проводимо додаткове тренування наприкінці кожної сесії. Михайло – один з них.

Зараз він не грає, але це не означає, що він не буде грати в майбутньому", — сказав Мареска.

В сезоні-2024/2025 Мудрик провів за Челсі чотири матчі та віддав одну результативну передачу.