Мудрик та Мареска, getty images
20 вересня 2024, 19:53
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про ігровий час українського вінгера команди Михайла Мудрика. Цитує італійського фахівця портал football.london.
"Як буде розвиватися Мудрик без ігрової практики? Через тренування. Тренування – це єдиний спосіб покращити гравців. Ми намагаємося вдосконалювати всіх футболістів команди щодня, а з деякими проводимо додаткове тренування наприкінці кожної сесії. Михайло – один з них.
Зараз він не грає, але це не означає, що він не буде грати в майбутньому", — сказав Мареска.
В сезоні-2024/2025 Мудрик провів за Челсі чотири матчі та віддав одну результативну передачу.