Англія

У клубі вірять в українського вінгера.

Михайло Мудрик не покине Челсі найближчим часом. Повідомлялося, що клуб готовий віддати вінгера в оренду взимку і навіть продати.

Інсайдер Фабріціо Романо спростовує ці відомості. За його даними, переговорів із жодним клубом немає, українець не збирається йти і має намір проявити себе за нового тренера.

"Сині" теж сподіваються на те, що найближчим часом Мудрик набере хорошу форму.

"У цій історії рівно нуль правди", — зазначає Романо.

У цьому сезоні Мудрик взяв участь лише у двох матчах АПЛ, провівши на полі 45 і 16 хвилин.