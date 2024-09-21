У клубі вірять в українського вінгера.
МИХАЙЛО МУДРИК, GETTY IMAGES
21 вересня 2024, 09:57
Михайло Мудрик не покине Челсі найближчим часом. Повідомлялося, що клуб готовий віддати вінгера в оренду взимку і навіть продати.
Інсайдер Фабріціо Романо спростовує ці відомості. За його даними, переговорів із жодним клубом немає, українець не збирається йти і має намір проявити себе за нового тренера.
"Сині" теж сподіваються на те, що найближчим часом Мудрик набере хорошу форму.
"У цій історії рівно нуль правди", — зазначає Романо.
У цьому сезоні Мудрик взяв участь лише у двох матчах АПЛ, провівши на полі 45 і 16 хвилин.