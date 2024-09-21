"Сині" повністю переграли лондонських сусідів.
Мареска, getty images
21 вересня 2024, 18:24
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував розгромну перемогу над Вест Гем Юнайтед (3:0) в рамках 5-го туру АПЛ. Його слова наводить портал football.london.
"З урахуванням показаної гри, трьох набраних очок і того, що ми не пропустили, — це був цілісний виступ. Те, як гравці вірять в ідею, в інший стиль гри, як ми працюємо без м'яча — все це на вищому рівні.
Виступ Джексона та Палмера — топ-рівень.
Я думаю, ми на правильному шляху. Оскільки у нас зараз хороший період, здається, що все добре, але це не зовсім так. Ми могли б атакувати краще, ми могли б краще захищатися. Найголовніше — як гравці працюють разом.
Джексон фантастично грає. Він дуже багато працює без м'яча. Коли форвард не використовує шанси, це не означає, що він грає погано, таке трапляється", — заявив Мареска.