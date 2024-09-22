Іспанський фахівець прокоментував результат зустрічі проти "містян".
Мікель Артета, Getty Images
22 вересня 2024, 23:12
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета підбив підсумки нічийного гостьового матчу з Манчестер Сіті (2:2) у 5-му турі АПЛ.
"Я дуже пишаюся своєю командою. Ми грали у важкій обстановці проти найкращої команди у світі. Те, що сталося після рахунку 2:1 — інша історія, і я б не хотів коментувати вилучення Троссара.
Очевидно, це вже диво, що ми протрималися 56 хвилин на Етіхаді вдесятьох. Те, що ми зробили, неймовірно.
Безсумнівно, я дуже розчарований через те, що ми трималися до 97-ї хвилини. Але я неймовірно пишаюся своїми гравцями, які так билися сьогодні на полі", — сказав Артета.
У наступному турі Арсенал прийматиме Болтон у кубковій грі, після чого до нього приїде Лестер на вихідних.