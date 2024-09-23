Англія

Іспанець прокоментував результат зустрічі з "канонірами".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував нічию з Арсеналом (2:2) у матчі 5-го туру АПЛ.

"Я не знаю, скільки гравців Арсеналу падали сьогодні на поле із судомами, але це, звісно, може трапитися в складній грі.

Ми навішували і навішували, і у нас були Діаш, Аканджі, Голанд, але коли ви навішуєте, у них є Деклан Райс, Вільям Саліба, Габріел, Ріккардо Калафьорі, так що це дуже складно. У штрафному Арсеналу було десять гравців. Зрештою ми отримали те, на що заслужили.

Затримка часу Арсеналом? Можливо, я б робив те ж саме, тому що у них було десять осіб. Ви повинні запитати Артету, якою була їхня тактика. Вони добре справлялися з довгими передачами на Кая Гаверца, який дуже сильний, і добре підбирали відскоки. Зрештою ми були терплячі, мали шанси і забили гол. Ось і все.

Що стосується Родрі, то я не знаю, як він. Я не розмовляв із лікарями", — сказав Гвардіола.

У наступному турі Манчестер Сіті гостюватиме в Ньюкасла, тоді як посеред тижня гратиме вдома проти Вотфорда в Кубку англійської ліги.