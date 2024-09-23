Англія

Дуже вагома втрата для команди Пепа.

В матчі 5-го туру АПЛ між Манчестер Сіті та Арсеналом (2:2), лідер господарів поля Родрі отримав травму та був змушений покинути футбольне поле вже на 16-й хвилині зустрічі.

За інформацією іспанського видання Marca, МРТ-дослідження, яке було проведено сьогодні, в Манчестері, підтвердило у 28-річного півзахисника розрив хрестоподібної зв'язки.

Зазначається, що сьогодні, іспанець терміново летить в Мадрид, щоб провести ще одне обстеження для підтвердження або спростування серйозної травми. Якщо повторне обстеження підтвердить розрив "хрестів", Родрі відразу прооперують в столиці Іспанії.

В разі підтвердження первинного діагнозу, Родрі повернеться на полі вже у наступному сезоні.