Англія

Мерсисайдці готують потужне підсилення.

Ліверпуль цікавиться лідером Баєра Флоріаном Віртцем, повідомляє CaughtOffside.

За даними джерела, англійський клуб також придивляється до його одноклубників 21-річного німця Джеремі Фрімпонга та Ексекіеля Паласіоса.

Ліверпуль буде готовий заплатити Баєру за Віртца 100 мільйонів євро. У Фрімпонгу вбачають потенційну заміну Тренту Александер-Арнолду, який може залишити клуб улітку 2025 року як вільний агент.

До 25-річного Паласіоса виявляють інтерес Челсі та Арсенал. Зазначається, що 60 мільйонів євро може стати проблемою для покупців.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе міг опинитись у Ліверпулі в 2022 році.