Футзал

Наставник "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Нідерландами.

Збірна України готується до першого матчу плейоф на чемпіонаті світу-2024 з футзалу. 24 вересня "синьо-жовті" зіграють в 1/8 фіналу проти Нідерландів.

Суперником України у 1/8 фіналу світової першості стануть Нідерланди. Напередодні поєдинку головний тренер національної команди Олександр Косенко розповів про стан футзалістів перед стартом у плейоф, а також оцінив першого суперника України.

Про готовність гравців до плейоф

"Всі гравці живі та здорові, рвуться до бою. Будемо налаштовуватися на непросту гру, суперник непростий. Намагатимемося проявити всі свої найкращі якості та здобути перемогу".

Про тиск від виступу на першому ЧС за вісім років

"Гадаю, що тиск минув, і Нідерланди вже ігри провели, і ми. Тож я не думаю, що буде якийсь зайвий тиск. Так, дуже відповідальна гра, матч плейоф, де вже можна програвати. Тож у цьому плані може й буде якесь додаткове хвилювання, але я думаю, що все одно такого тиску вже не буде. Команди проявлять свої найкращі якості".

Про гру вже у перший день плейоф

"Мали час відпочити та підготуватися. Сподіваюся, що це жодним чином не вплине на гру. Гадаю, що ми приблизно в рівних умовах".

Про резерви команди для подальшого прогресу

"Вдосконаленню нема меж. Будемо сподіватися, що наша найкраща гра ще попереду. Нічого не хочу казати, гадаю, що гравці самі розуміють важливість цього матчу та намагатимуться проявити себе ще краще. Є ще куди додавати. Буде цікава гра".

Про те, що пропускали голи наприкінці матчів на груповому етапі

"Не думаю, що це фізична готовність чи втрата концентрації. Так буває, що суперник, коли програє, намагається додавати. Ми грали з хорошими командами, Аргентина — чемпіони та віцечемпіони світу. Те, що ми пропускали [на останніх хвилинах] — це прикро, але я не думаю, що це наша провина. Це і заслуга команд-суперниць. Бо команди класні, теж намагаються забити. Так співпало, що наприкінці пропускали. Будь-який пропущений м'яч не є добре, що у кінці, що на початку. Працюватимемо, щоб не пропускати, а те, що будь-яка команда може пропустити — це гра".

Про мотивацію гравців національної команди

"Чемпіонат світу — тут не треба зайвий раз щось нагадувати чи мотивувати. Туди зараз і потрапити важко, тож кожна гра має бути маленьким святом для гравців. І зайвий раз не потрібно налаштовувати, хлопці — професіонали і розуміють важливість гри".

Про тих, хто вразив на груповій стадії

"Всі команди, що були фаворитами, демонструють видовищну і потужну гру: і бразильці, і португальці, Аргентина та Іспанія. Майже всі фаворити готові, на мою думку, на всі 100%. Щоб хтось якось вразив з інших збірних — зростає рівень футзалу у світі, і тому таких граючих команд стає все більше. Особливо азійських, африканських, у Південній Америці завжди було багато потужних команд".

"Слідкуємо за усіма командами. Негативно — ніхто [себе не показав], хтось більш яскраво, хтось — менш. Але всі команди намагаються грати у футзал та не відсиджуватися у захисті".

Нагадаємо, матч Нідерланди – Україна відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 18:00 за Києвом.