Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка англійської ліги, що відбувся 24 вересня 2024 року.

У рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25 лондонський Челсі на власному полі розгромив представників четвертого за силою дивізіону — Барроу.

Гра, участь у якій із перших хвилин брав український нападник Михайло Мудрик, відбувалась суто в одні ворота й уже в першому таймі "пенсіонери" вели в три м’ячі.

Поперерві ж Мудрик віддав гольовий пас на Педру Нету під четвертий гол, після чого Крістофер Нкунку оформив третій особистий та п’ятий командний гол відповідно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Барроу у рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2024/25:

Челсі — Барроу 5:0

Голи: Нкунку, 8, 15, 75, Фарман, 28 (автогол), Нету, 48.

Челсі: Йоргенсен, Бадьяшиль, Дісасі (Ачімпонг, 63), Гюсто (Чілвелл, 46), Вейга, Дьюсбері-Голл, Касадеї, Мудрик, Жоау Феліш (Чуквуемека, 76), Нету (Джордж, 63), Нкунку (Гую, 76).

Барроу: Фарман, Ньюбі (Куяте, 65), Філі (Екклестон, 46), Джексон, Стоукс (Воррелл, 86), Васселл, Фолі, Кемпбелл, Спенс, Аккуа (Телфорд, 46), Гарнер (Тьєнсіа, 65).

Предупредження: Фолі (27), Жоау Феліш (45).