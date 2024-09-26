Англія

"Червоні" потужно виглядають під керівництвом нідерландського фахівця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після розгромної перемоги над лондонським Вест Гем Юнайтед (5:1) в рамках 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Цитує нідерландця BBC.

"Такі команди, як Вест Гем, у якої багато якості, здатні чинити тиск. У другому таймі вони також загрожували нам на стандартних положеннях. Тому я би не сказав, що нам було легко.

Відколи я тут, жодного разу не було легко, хоча іноді результат показує протилежне. Але, ймовірно, це і є Прем'єр-ліга. У кожній команді є висококласні футболісти.

Я вважаю, що більшу частину часу ми контролювали гру. Ми багато володіли м'ячем, особливо в першому таймі та заслужили на перемогу", — заявив Слот.