Англія

Терміни відновлення визначатимуть лікарі в Іспанії.

Манчестер Сіті в п’ятому турі англійської Прем’єр-ліги на власному полі зіграв унічию проти лондонського Арсеналу.

Манчестер Сіті — Арсенал 2:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

На початку тієї зустрічі травму отримав опорний півзахисник "містян" Родрі, а вже після завершення гри стало відомо, що іспанський виконавець матиме чималий термін відновлення.

Футболіст пройшов первинне медичне обстеження в Манчестері й лікарі дійшли до висновку, що він зазнав травми зв'язок правого коліна.

Наскільки тривалим виявиться процес відновлення від цього пошкодження, залежатиме від результатів розширеного обстеження, що наразі триває, для визначення повного обсягу травми.

Також Родрі найближчим часом вирушить до Іспанії для консультації з місцевими фахівцями.

Тим часом через важку травму професійну кар’єру був змушений завершити відомий французький захисник.