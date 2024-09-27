Логічне пояснення алогічної ситуації в Челсі.
Поттер, getty images
27 вересня 2024, 17:41
Колишній керманич Челсі Грем Поттер пригадав роботу у лондонському клубі. Цитує англійського фахівця The Telegraph.
"Беру на себе відповідальність за результат. Я ніколи не казав, що був ідеальний, але ви живете і вчитеся, і ви вдячні за можливість та за досвід, який вдалося отримати.
Але, ймовірно, був певний контекст. Челсі не виграє, отже, проблема в тренері, який ніколи раніше не працював на такому рівні — це просте пояснення. Можливо, воно не на 100 відсотків помилкове, але й не на 100 відсотків правильне.
Це було майже як ідеальний шторм. За шість тижнів до чемпіонату світу було зіграно 14 матчів. Було схоже, ніби ми в пральній машині, так ми говорили в штабі, тому що ігри продовжували йти, а в нас не було часу на підготовку.
Ми втратили Ріса Джеймса та Веслі Фофана через травми. Здається, у нас було найбільше гравців на чемпіонаті світу, і досить швидко після цього ми втратили Рахіма Стерлінга та Крістіана Пулішича.
Потім власники вирішили вкласти в склад багато грошей — 300 млн. фунтів у січневе трансферне вікно. А якщо ви витрачаєте 300 млн. на гравців, які приїжджають не з Прем'єр-ліги, а з країн, у яких перерва в середині сезону, у реальності не можна уявити, що вони одразу ж почнуть працювати і все буде добре.
Але, очевидно, якщо ви витрачаєте 300 млн, тиск на команду і на тренера зростає. І люди кажуть: "Ну давайте, ви витратили стільки грошей".
Я думаю, якби я витратив їх на Гаррі Кейна та Деклана Райса, тоді це було б справедливо, але в той час рішення було таким. Ми намагалися підтримувати його як могли, але велика кількість гравців після січня стала проблемою, а потім вони не могли нікуди піти", — сказав Поттер.