Англія

Логічне пояснення алогічної ситуації в Челсі.

Колишній керманич Челсі Грем Поттер пригадав роботу у лондонському клубі. Цитує англійського фахівця The Telegraph.

"Беру на себе відповідальність за результат. Я ніколи не казав, що був ідеальний, але ви живете і вчитеся, і ви вдячні за можливість та за досвід, який вдалося отримати.

Але, ймовірно, був певний контекст. Челсі не виграє, отже, проблема в тренері, який ніколи раніше не працював на такому рівні — це просте пояснення. Можливо, воно не на 100 відсотків помилкове, але й не на 100 відсотків правильне.