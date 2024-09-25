Франція

Тандем українського вінгера та Роберто Де Дзербі може возз'єднатися.

Михайло Мудрик та Роберто Де Дзербі, Getty Images

Михайло Мудрик та Роберто Де Дзербі, Getty Images

Нападник лондонського Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1, оскільки з приходом нового головного тренера Енцо Марески він наразі не отримує в Лондоні багато ігрового часу.

Як повідомляє TEAMtalk, марсельський Олімпік слідкує за ситуацією навколо майбутнього 23-річного українського вінгера.

За інформацією джерела, новоспечений керманич Марселя Роберто Де Дзербі, з яким Михайло працював у донецькому Шахтарі, дуже хотів би бачити українця в своїй команді.

У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі всього 315 хвилин у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами.