Тандем українського вінгера та Роберто Де Дзербі може возз'єднатися.
Михайло Мудрик та Роберто Де Дзербі, Getty Images
25 вересня 2024, 22:30
Нападник лондонського Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1, оскільки з приходом нового головного тренера Енцо Марески він наразі не отримує в Лондоні багато ігрового часу.
Як повідомляє TEAMtalk, марсельський Олімпік слідкує за ситуацією навколо майбутнього 23-річного українського вінгера.
За інформацією джерела, новоспечений керманич Марселя Роберто Де Дзербі, з яким Михайло працював у донецькому Шахтарі, дуже хотів би бачити українця в своїй команді.
У поточному сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі всього 315 хвилин у 5 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився двома асистами.