Англія

Керманич Челсі прокоментував прийдешній матч проти Брайтона.

Лондонський Челсі в шостому турі англійської Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти Брайтона.

Челсі — Брайтон. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска прокоментував стан команди.

"Я не знаю, чи ми можемо назвати це правилом, але коли є гра, усі гравці повинні бути на ній присутні. У нормальній команді ви повинні поводитися як команда.

Напевно, так само буде й завтра, на грі проти Брайтона. Якщо є якісь проблеми, і хтось з гравців не зможе завітати на гру з власних причин, то для мене це не є проблемою.

Із точки зору культури, я вважаю цілком нормальним, що, якщо мій товариш чи одноклубник грає в матчі, я маю бути на місці перед грою, щоб підтримати його, і я буду на місці після гри, щоб підтримати його, якщо він виграє, програє, добре чи погано зіграє — байдуже.

Я думаю, що це нормально, що наші гравці мають бути присутніми на трибунах, якщо не потрапляють до заявки. Чи то Прем'єр-ліга, чи то Кубок ліги, чи то будь-яке інше змагання. Якщо ми хочемо щось створити, то ці маленькі моменти дуже важливі", — заявив італійський фахівець.

Матч Челсі — Брайтон відбудеться 28 вересня, о 17:00.