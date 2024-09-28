Іспанець відзначив свого колегу.
Артета та Пеп, getty images
28 вересня 2024, 14:11
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про взаємини з керманичем Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою. Його слова наводить beIN Sports.
"Я люблю Пепа. Поважаю його і захоплююся ним. Я захоплююся його командою і всім, що він робить.
Це спорт. Одна справа — наші професійні взаємини, інша — особисті. Якщо вони мають бути зіпсовані через те, що ми граємо один проти одного, то я б більше з ним не розмовляв.
Спорт ніколи не завадить моїм особистим стосункам.
Слова Пепа після гри з Арсеналом? Така реакція мені подобається набагато більше, ніж коли хтось плескає мене по спині після гри і каже: "Молодці, ви, хлопці, рухаєтеся в правильному напрямку".
Саме тому я роблю те, що роблю. Це емоції, які я не можу контролювати, але я маю бути настільки конкурентоспроможним, наскільки це можливо, а реакція когось іншого — це зовсім інше", — заявив Артета.