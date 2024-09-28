Англія

Іспанець відзначив свого колегу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про взаємини з керманичем Манчестер Сіті Пепом Гвардіолою. Його слова наводить beIN Sports.

"Я люблю Пепа. Поважаю його і захоплююся ним. Я захоплююся його командою і всім, що він робить.

Це спорт. Одна справа — наші професійні взаємини, інша — особисті. Якщо вони мають бути зіпсовані через те, що ми граємо один проти одного, то я б більше з ним не розмовляв.

Спорт ніколи не завадить моїм особистим стосункам.