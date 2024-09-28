Англія

Наставник задоволений грою англійського атакувального хавбека.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска підбив підсумки гри з Брайтоном.

Лондонський клуб здобув перемогу з рахунком 4:2 у 6-му турі АПЛ завдяки покеру Коула Палмера.

"Це була хороша гра. Можливо, в якісь моменти у нас були труднощі, але я думаю, що такої гри команді теж потрібно було навчитися.

Я вважаю за краще більше володіти м'ячем! Але на початку гри у нас були невеликі труднощі, ми віддали м'яч суперникам, тому що вони трохи здивували нас тактично, але загалом ми були хороші.

Я знаю Коула Палмера багато років, він грав у мене в Манчестер Сіті U-23. Найприємніше, що він не змінився як людина.

Я сказав йому, що він забив чотири голи, але міг би забити і більше. Я завжди кажу, що потрібно бути амбітним і прагнути забивати більше", — сказав Мареска.

У поточному сезоні Коул провів 8 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів і 4 асисти.