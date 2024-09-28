Англія

Іспанець не допоможе Сіті в цьому сезоні.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола після нічиєї з Ньюкаслом (1:1) отримав запитання про виступ своєї команди в середній лінії поля.

"Ви запитуєте про відсутність Родрі? Просто ви поки що єдиний, хто не запитав мене сьогодні про Родрі", — сказав Гвардіола журналісту в програмі BBC Match of the Day.

"Півзахисники впоралися добре. Звичайно, Родрі важливий для нас, але, на жаль, до наступного сезону його не буде. Ковачич і Льюїс були сьогодні чудові. Бернарду Сілва теж діяв у цій зоні", — сказав Пеп.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе у вівторок, 1 жовтня — проти Слована в Лізі чемпіонів.