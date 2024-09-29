Англія

Італієць задоволений трансфером в Англію.

Захисник Арсеналу Ріккардо Калафіорі розповів про різницю між Серією А та АПЛ, куди він перебрався із Болоньї.

"Я не хочу говорити, що вона (АПЛ) краща за Серію А, але вона, безумовно, відрізняється. У АПЛ більша інтенсивність – вона на рівень вищий.



Приїзд до Англії був великим стрибком у моїй кар'єрі. Можливо, це трохи рано говорити, але я одразу справив гарне враження. Я дуже добре освоївся завдяки моїм товаришам по команді та людям, які працюють у клубі", – сказав Калафіорі для Tg1.



Трансфер 22-річного захисника обійшовся лондонському клубу в 42 млн євро. Контракт із гравцем розрахований до 30 червня 2029 року.