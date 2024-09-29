Украина: Вторая лига

Восьмий тур у третьому дивізіоні України було закрито п'ятьма поєдинками.

У рамках восьмого туру української Другої ліги-2024/25 у неділю, 29 вересня відбулися два матчі групи А і три поєдинки групи Б.

Група А

Вільхівці та Ревера 1908 обмінялися голами в кожному з таймів, поділивши очки.

Вільхівці — Ревера 1908 2:2

Голи: Нємчанінов, 15 (пен.), Тимошенко, 82 — Школьний, 17, Бойко, 50

Автогол не завадив Куликів-Білці здобути три очки в матчі проти Ужгорода.

Куликів-Білка — Ужгород 2:1

Голи: Панасюк, 13, Малецький, 87 — Калинчук, 86 (авт.)

Група Б

Чернігів і друга команда Олександрії сильнішого не виявили, також не порадувавши голами.

Чернігів — Олександрія-2 0:0

Чайка мінімально здолала другу команду Ворскли та обійшла її в турнірній таблиці.

Чайка — Ворскла-2 1:0

Гол: Кальчук, 84

Друга команда Колоса розібралася з другою командою Металіста 1925 на виїзді.

Металіст 1925-2 — Колос-2 1:3

Голи: Кондратюк, 81 — Любко, 33, Недоля, 35, Журавель, 67

Нагадаємо, що перша частина восьмого туру завершилася вчора.