Восьмий тур у третьому дивізіоні України було закрито п'ятьма поєдинками.
Фото Металіст 1925-2
29 вересня 2024, 17:23
У рамках восьмого туру української Другої ліги-2024/25 у неділю, 29 вересня відбулися два матчі групи А і три поєдинки групи Б.
Група А
Вільхівці та Ревера 1908 обмінялися голами в кожному з таймів, поділивши очки.
Вільхівці — Ревера 1908 2:2
Голи: Нємчанінов, 15 (пен.), Тимошенко, 82 — Школьний, 17, Бойко, 50
Автогол не завадив Куликів-Білці здобути три очки в матчі проти Ужгорода.
Куликів-Білка — Ужгород 2:1
Голи: Панасюк, 13, Малецький, 87 — Калинчук, 86 (авт.)
Група Б
Чернігів і друга команда Олександрії сильнішого не виявили, також не порадувавши голами.
Чернігів — Олександрія-2 0:0
Чайка мінімально здолала другу команду Ворскли та обійшла її в турнірній таблиці.
Чайка — Ворскла-2 1:0
Гол: Кальчук, 84
Друга команда Колоса розібралася з другою командою Металіста 1925 на виїзді.
Металіст 1925-2 — Колос-2 1:3
Голи: Кондратюк, 81 — Любко, 33, Недоля, 35, Журавель, 67
Нагадаємо, що перша частина восьмого туру завершилася вчора.