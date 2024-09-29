Україна
29 вересня 2024, 17:28
Рух утретє поспіль зіграв у безгольову нічию
Цього разу команда Віталія Пономарьова розписала "сухий" мир із Колосом на Арені Львів.
Рух — Колос, фото УПЛ
29 вересня 2024, 17:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Колос 0:0
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Підгурський, Притула (Руніч, 81) — Квасниця (Клайвер, 70), Краснопір, Карабін (Климчук, 59).
Колос: Пахолюк — Поправка (Криворучко, 46), Козік, Бондаренко, Цуріков — Краснічі, Демченко — Алефіренко (Дієго, 72), Оріховський, Третьяков (Велетень, 90+4) — Болівар (Паулаускас, 72).
Попередження: Дідик, Федор, Козік — Цуріков, Криворучко