Бірмінгемська команда не дорахувалась залікових балів з новачком АПЛ.
Іпсвіч - АВ, gettyimages
29 вересня 2024, 18:57
В рамках 6-го туру АПЛ Астон Вілла відправилась в гості до Іпсвіча, де доволі несподівано втратила очки.
Дубль Ділепа перед власними вболівальниками гарантував команді залікові бали. Тоді як Роджерс і Воткінс забивали у складі гостей.
Для Іпсвіча це четверта нічия поспіль, поки команда Маккенна не знає смаку перемог в АПЛ та залишилась на 15-му місці. Астон Вілла — п'ята.
Іпсвіч — Астон Вілла 2:2
Голи: Делап, 8, 73 - Роджерс, 15, Воткінс, 32
Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Шмодікс, 90), Філліпс (Тейлор, 69) — Огбене (Бернс, 69), Гатчінсон, Кларк (Гірст, 90) — Делап (Луонго, 90)
Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь (Матсен, 84) — Онана, Тілеманс (Барклі, 85) — Бейлі (Філоджин, 64), Роджерс (Дуран, 64), Ремзі — Воткінс (Буендія, 84)
Попередження: Морсі, Делап, Туанзебе, Грівз — Дін