Англія

Бірмінгемська команда не дорахувалась залікових балів з новачком АПЛ.

В рамках 6-го туру АПЛ Астон Вілла відправилась в гості до Іпсвіча, де доволі несподівано втратила очки.

Дубль Ділепа перед власними вболівальниками гарантував команді залікові бали. Тоді як Роджерс і Воткінс забивали у складі гостей.

Для Іпсвіча це четверта нічия поспіль, поки команда Маккенна не знає смаку перемог в АПЛ та залишилась на 15-му місці. Астон Вілла — п'ята.

Іпсвіч — Астон Вілла 2:2

Голи: Делап, 8, 73 - Роджерс, 15, Воткінс, 32

Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, О'Ши, Грівз, Девіс — Морсі (Шмодікс, 90), Філліпс (Тейлор, 69) — Огбене (Бернс, 69), Гатчінсон, Кларк (Гірст, 90) — Делап (Луонго, 90)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Дієго Карлос, Пау Торрес, Дінь (Матсен, 84) — Онана, Тілеманс (Барклі, 85) — Бейлі (Філоджин, 64), Роджерс (Дуран, 64), Ремзі — Воткінс (Буендія, 84)

Попередження: Морсі, Делап, Туанзебе, Грівз — Дін