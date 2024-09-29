Італія

Команда Сеска Фабрегаса зуміла скористатися вилученням із боку суперника.

У рамках шостого туру італійської Серії А-2024/25 Комо приймав Верону на Стадіо Джузеппе Сінігалья.

Господарі поля встигли відкрити рахунок ще до завершення першого тайму завдяки голу Кутроне. У другій половині зустрічі Лазович реалізував пенальті, відновивши паритет. Трохи пізніше гості залишилися в меншості через отримані Сусловим дві жовті картки протягом трьох хвилин. Результативні удари Кутроне та Белотті, який його замінив, сформували комфортну для Комо перевагу. Верона відповіла лише пізнім голом Ламбура.

Для господарів поля це друга поспіль перемога в чемпіонаті Італії, тоді як гості зазнали третьої поспіль поразки.

Комо — Верона 3:2

Голи: Кутроне, 43, 72, Белотті, 89 — Лазович, 53 (пен.), Ламбур, 90+4

Комо: Аудеро — Ван дер Бремпт, Кемпф, Доссена, Морено — Перроне (Базеллі, 90+2), Роберто — Стрефецца (Да Кунья, 78), Пас (Джасім, 90+1), Фадера (Маццітеллі, 85) — Кутроне (Белотті, 78)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Данілюк (Ламбур, 88), Коппола, Фресе — Сілва (Дуда, 46), Белаян — Суслов, Кастанос (Москера, 46), Лазович (Роша Лівраменто, 76) — Тенгстедт (Маньяні, 66)

Попередження: Роберто, Перроне — Белаян, Суслов, Коппола, Москера

Вилучення: Суслов, 64 (друге попередження)