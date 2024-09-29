Футзал

П'ята поспіль перемога колективу Маркіньйоса Шав'єра.

У рамках чвертьфіналу плей-оф футзального чемпіонату світу-2024 в Узбекистані зустрілися збірні Бразилії та Марокко.

В 1/8 фіналу бразильці розгромили Коста-Рику (5:0), тоді як марокканці "перестріляли" Іран (3:4). Створити сенсацію номінальним гостям не удалося, лише уникнути розгрому завдяки голу Бумезу у відповідь на результативні удари Марселя, Ліно та Д'єго.

Бразилія — Марокко 3:1

Голи: Марсель, 12, Л. Ліно, 18, Д'єго, 29 — Бумезу, 35

У півфіналі (2 жовтня) Бразилії протистоятиме переможець пари Україна — Венесуела (29 вересня, 18:00 за Києвом).