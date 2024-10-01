Англія

На думку клубів, це справедливе рішення.

АПЛ ухвалила рішення закрити літнє трансферне вікно перед початком сезону, а не чекати завершення серпня. Про це повідомляє The Times.

Клуби домовилися про те, що починаючи з наступного сезону трансферне вікно в АПЛ зачинятиметься вже 15 серпня.



Клуби АПЛ хочуть закривати трансфери саме перед стартом нового чемпіонату. При цьому в інших топчемпіонатах змін не відбудеться, вікна закриватимуться — 1-2 вересня.

Початок сезону АПЛ 25/26 запланований на 16 серпня.