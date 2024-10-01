Гарна звістка для фанатів мюнхенського клубу.
Гаррі Кейн, Getty Images
01 жовтня 2024, 16:49
Форвард Баварії Гаррі Кейн сьогодні провів тренування разом із командою напередодні матчу другого туру Ліги чемпіонів проти Астон Вілли.
Нагадаємо, англієць отримав пошкодження у поєдинку чемпіонату Німеччини проти Баєра (1:1).
У 5 матчах поточного сезону Бундесліги Кейн забив 5 голів і віддав 4 результативні паси.
Наразі у лазареті Баварії залишаються лише три футболісти — Іто, Станішич та Бойє.
Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія Мюнхен — Баєр Леверкузен на Football.ua.