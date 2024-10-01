В Іспанії визначили найкращого тренера.
ЕРНЕСТО ВАЛЬВЕРДЕ, GETTY IMAGES
01 жовтня 2024, 15:50
Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде визначений найкращим тренером Ла Ліги у вересні, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Іспанії.
Атлетік Ернесто Вальверде протягом вересня тричі святкував перемогу в Ла Лізі. На виїзді клуб здолав Лас-Пальмас (2:3) і Леганес (0:2), після чого, вже вдома, розібрався з Сельтою (3:1).
60-річний іспанець працює з Атлетіком з 1 липня 2022 року.
Наразі команда перебуває на 5-му місці Ла Ліги.