Іспанія

В Іспанії визначили найкращого тренера.

Головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде визначений найкращим тренером Ла Ліги у вересні, повідомляє офіційний сайт чемпіонату Іспанії.

Атлетік Ернесто Вальверде протягом вересня тричі святкував перемогу в Ла Лізі. На виїзді клуб здолав Лас-Пальмас (2:3) і Леганес (0:2), після чого, вже вдома, розібрався з Сельтою (3:1).

60-річний іспанець працює з Атлетіком з 1 липня 2022 року.

Наразі команда перебуває на 5-му місці Ла Ліги.