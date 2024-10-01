В 39 років португалець шукає нові виклики для себе.
Кріштіану Роналду, Getty Images
01 жовтня 2024, 16:19
Лідер Ан-Насра Кріштіану Роналду заявив, що в 39 років продовжує шукати виклики для своєї кар'єри. Нагадаємо, португалець вже забив 904 голи на офіційному рівні.
"Я звик бити рекорди і більше не шукаю їх. Найголовніше для мене зараз — отримувати задоволення та допомагати Ан-Насру та моїм товаришам по команді перемагати", — заявив Роналду.
Цього сезону Кріштіану Роналду відіграв за Ан-Наср сім матчів, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.