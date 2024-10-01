Англія

Орієнтовні "цінники" обох виконавців зменшилися.

Авторитетний портал transfermarkt оновив трансферні вартості гравців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, зокрема й українців.

Лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик подешевшав із 35 млн євро до 30, тоді як лівий захисник Арсеналу Олександр Зінченко тепер оцінюється в 35 млн замість 38-ми.

Орієнтовні "цінники" лівого захисника Евертона Віталія Миколенка (28 млн), центрального захисника Борнмута Іллі Забарного (32 млн) та атакувального півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка (10 млн) змін не зазнали.

П'ятірка найдорожчих за версією transfermarkt гравців чемпіонату Англії виглядає наступним чином:

Нагадаємо, що у вересні авторитетний портал також оновив трансферні вартості виконавців УПЛ.