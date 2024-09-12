Україна

У четвірці найдорожчих гравців УПЛ — четверо футболістів "гірників".

Сьогодні, 12 вересня, авторитетний портал Transfermarkt поновив ціни на футболістів української Прем'єр-ліги.

Трансферна вартість півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка зросла з 9 до 10 мільйонів євро, а його партнера по команді Володимира Бражка – з 5 до 7 млн ​​євро.

Також є приріст сум у Владислава Кабаєва, який дебютував за збірну у недавніх матчах Ліги націй – з 1,8 до 3 млн євро, а також захисника Тараса Михавка – з 0,8 до 1,5 млн євро.

У Шахтаря відзначається збільшення вартості у воротаря Кіріла Фесюна — з 0,9 до 1,5 млн євро.

Також суттєво піднялися в ціні вінгер Полісся Олександр Назаренко – з 0,7 до 1,2 млн євро та один із лідерів львівського Руху Ілля Квасниця – з 2,5 до 3 млн євро.

Також додамо, що у четвірці найдорожчих гравців УПЛ перебувають четверо "гірників" на чолі з півзахисником Георгієм Судаковим, вартість якого оцінюється в 35 млн євро. За ним ідуть захисник Микола Матвієнко – 18 млн євро та Марлон Гомес з Кевіном – по 12 млн євро.