Англія

Колектив Енцо Марески втратив очки на Стемфорд Брідж.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Челсі приймав Ноттінгем Форест на Стемфорд Брідж у Лондоні.

Протягом першого тайму зустрічі команди не порадували вболівальників голами. По перерві рахунок удалося відкрити Крісу Вуду. Вже за сім хвилин Ноні Мадуеке відновив паритет. Через вилучення Джеймса Ворд-Прауса гості були вимушені догравати поєдинок у меншості. Однак, скористатися цим господарі поля так і не встигли, тож Ноттінгем Форест перервав переможну серію Челсі з п'яти матчів.

Челсі — Ноттінгем Форест 1:1

Голи: Мадуеке, 57 — Вуд, 50

Челсі: Санчес — Гюсто, Фофана, Колвілл (Адарабіойо, 90+3), Кукурелья — Кайседо, Фернандес (Феліш, 81) — Мадуеке (Нету, 90), Палмер, Санчо (Мудрик, 90) — Джексон (Нкунку, 81)

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Морено (Вільямс, 82) — Єйтс, Ворд-Праус — Андерсон (Ж. Сілва, 66), Гіббс-Вайт (Домінгес, 76), Гадсон-Одої (Еланга, 82) — Вуд (Морато, 82)

Попередження: Кайседо, Палмер, Кукурелья, Колвілл, Нету, Фофана — Ворд-Праус, Вільямс, Селс

Вилучення: Ворд-Праус, 78 (друге попередження)