Англія

Лондонці втрачають очки на Стемфорд Бридж.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував нічийний результат матчу 7-го туру АПЛ з Ноттінгем Форест (1:1). Цитує італійського фахівця Sky Sports.

"Ми провели дуже хороший матч. Думаю, що ми контролювали хід гри більшу частину часу, і ми чудово справлялися. На мою думку, після червоної картки гра стала складнішою. Ви можете подумати, що грати з чисельною перевагою легше, але суперник захищався неймовірним чином.

Ми знали, що неможливо в кожній грі забивати по два, три або чотири голи. Іноді потрібно більше зусиль, особливо проти такої команди — вони другі в АПЛ за найменшою кількістю пропущених голів. Ми знали про це, але сьогодні створили значну кількість моментів. Це найголовніше. Іноді можна забити один, два чи три голи, але найголовніше — це створювати моменти", — заявив Мареска.

Зазначимо, що українець Михайло Мудрик у матчі з Ноттінгем Форест вийшов на заміну на 90-й хвилині гри.