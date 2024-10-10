Англія

Болгарин не вражений гравцями "Юнайтед".

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов розкритикував гру манкуніанського клубу під керівництвом Еріка тен Гага.

"Еванс у 36 був найкращим гравцем на полі з Астон Віллою, іншим має бути соромно. Критика триватиме, тому що "Юнайтед" потрібно перемагати, набирати очки. Вони перебувають на 14-му місці, це просто жах.

Єдиний спосіб це виправити — набирати очки, але з тією грою, яку вони показують зараз, це буде дуже складно зробити", — сказав Бербатов.

Зазначимо, що МЮ не виграє вже п'ять матчів поспіль у всіх турнірах.