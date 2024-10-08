Італія

Футболіста дискваліфікували за расистські образи.

Захисник Комо Марко Курто отримав дискваліфікацію на десять матчів за расистські образи. Про це повідомляє ВВС.

Нагадаємо, під час передсезонної підготовки Курто в одному з епізодів матчу проти Вулвергемптона образив нападника "вовків" Хван Хі Чхана.

Керівництво клубу АПЛ звернулося до Італійської федерації футболу та УЄФА, але обидві організації відмовилися займатися справою, оскільки матч не був офіційним.

Проте Корейська футбольна асоціація зайнялася справою і рішення про дискваліфікацію ухвалила ФІФА, яка покарала 25-річного італійця десятьма матчами бана, п'ять із яких умовні на два роки.

Також Марко буде зобов'язаний виконати громадські роботи та відвідає навчальний курс ФІФА.

Цього сезону Курто виступає за Чезену в Серії Б на правах оренди. На його рахунку дев'ять матчів, один гол та один асист.