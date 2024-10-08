Україна

Строк відновлення захисника Вереса стане відомим після операції.

Рівненський Верес у матчі дев'ятого туру УПЛ здобув перемогу над луганською Зорею (2:1).

У цьому матчі пошкодження отримав захисник Вереса Василь Гакман, який травмувався на 75 хвилині, після чого його винесли з поля на ношах.

Після медичного обстеження у 24-річного українця діагностували пошкодження зв'язок колінного суглоба та менісків, що потребує операції.

Терміни відновлення футболіста стануть відомими після проведення операції.

Цього сезону Гакман провів вісім матчів, у яких відіграв на полі 423 хвилини.