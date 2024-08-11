Іспанія

Футболіст Ліверпуля може приєднатись до Барси.

Барселона стежить за ситуацією навколо захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда. Контракт 25-річного футболіста з мерсисайдцями закінчується влітку 2025 року.

Крім каталонського клубу до Трента, як і раніше, продовжує проявляти інтерес мадридський Реал. Обидва іспанські гранди вважають, що Ліверпуль може продати 25-річного англійця через стрімкий прогрес правого захисника Конора Бредлі.



Зазначимо, що Трент Александер-Арнольд є вихованцем академії Ліверпуля. За інші клуби у своїй кар'єрі футболіст поки що не виступав. Згідно з інформацією на порталі Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить €70 млн.