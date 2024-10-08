Англія

Арне Слот вважає його ключовим виконавцем у своїй команді.

Захисник Ліверпуля Ібраїма Конате найближчим часом підпише новий контракт з мерсисайдським клубом, повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, переговори між клубом та французом проходять успішно. Клуб впевнений, що невдовзі Конате підпише новий контракт.

Очікується, що Ібраїма стане наступним гравцем після Кванса, який поставить підпис під новою угодою. Повідомляється, що Арне Слот цінує Конате та вважає його важливим гравцем у команді.

В поточному сезоні захисник провів 9 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.