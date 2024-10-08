Україна

Футболіст згадав матч проти киян.

Півзахисник криворізького Кривбасу Юрій Вакулко поділився думками про виїзний матч 9 туру УПЛ проти київського Динамо — 1:2.

"Мабуть, не вистачило концентрації, якогось фарту. Навіть за рахунку 0:0 у нас були непогані моменти. Але як часто, на жаль, вже складається в цьому сезоні: пропускаємо після першого ж небезпечного епізоду біля наших воріт. Будемо працювати та виправлятись.

Пенальті? Чесно кажучи, не бачив моменту. Але, якщо подивились VAR та поставили нам пенальті, то, певно, по ділу.

Ми поступались 1:2, але по грі великої переваги у суперника не було, тим паче один з голів ми пропустили з пенальті. На другий тайм вийшли більше сконцентрованішими та показали непогану гру.

Звісно, грати проти Динамо в Києві — завжди якась мотивація. Це команда з іменем, тому хочеться показати себе з найкращого боку", — сказав Вакулко.