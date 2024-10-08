Ліга націй

Українцям довірили матч між Фарерськими островами та Вірменією.

Матч групової стадії Ліги націй у групі С4 між Фарерськими островами та Вірменією обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Олексій Деревінський, а допомагатимуть йому Семен Шлончак та Віктор Матяш. Резервним рефері призначено Віталія Романова.

За систему ВАР відповідатимуть Микола Балакін та Денис Шурман.

Нагадаємо, матч Фарерські острови – Вірменія відбудеться 10 жовтня у Торсгавні.

Після двох турів у Вірменії три очки та друге місце після Північної Македонії (чотири), а у Фарер один бал і четвертий рядок після Латвії (три).