Англія

Угу Віана з лісабонського Спортінга може приєднатися до лав "містян".

Напередодні стало відомо про те, що директор з футболу Манчестер Сіті Чікі Бегірістайн залишить свою посаду наприкінці поточного сезону, а вже на початку 2025 року англійський гранд планує остаточно визначитися з наступником іспанського фахівця.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, замінити Бегірістайна може португалець Угу Віана, який наразі займає посаду спортивного директора в лісабонському Спортінгу.

За інформацією джерела, Віана є найбільш пріоритетним варіантом для керівництва Манчестер Сіті, оскільки ті вражені його роботою в Португалії.

Зазначимо, що Угу Віана доклав свою руку до таких підписань Спортінга, як центрфорвард Віктор Дьокереш (24 млн євро), центральний захисник Усман Діоманде (7,5 млн євро), опорний півзахисник Мортен Юльманн (19,5 млн євро) тощо.