Англія

У гравця було підтверджено травму підколінного сухожилля.

Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний пройшов додаткове медичне обстеження після отримання ушкодження у матчі сьомого туру АПЛ проти Крістал Пелес (1:0).

За його підсумками у футболіста діагностовано пошкодження підколінного сухожилля. Він пропустить близько шести тижнів і має бути доступний після наступної міжнародної паузи у листопаді.

Нинішнього сезону Аліссон провів вісім матчів, з яких п'ять на нуль при трьох пропущених м'ячах.

Після семи турів Ліверпуль набрав 18 очок і посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті та Арсенал.