Англія

Іспанський вінгбек відреагував на чутки в пресі щодо його майбутнього.

На тлі серйозної травми Дані Карвахаля, мадридський Реал взимку може вийти на трансферний ринок на пошуки нового правого захисника, і Педро Порро з лондонського Тоттенгема фігурує в пресі як потенційне підписання "вершкових" на цю позицію.

25-річний іспанець відреагував на чутки, які пов'язують його з можливим трансфером до мадридського гранда.

"Звичайно, я пишаюся тим, що мене пов'язують з Реалом. Це означає, що я роблю все правильно.

Якщо це станеться одного дня, це станеться. Зараз я повністю зосереджений на виступах за мій клуб, Тоттенгем", — цитує слова Педро Порро Relevo.

У поточному сезоні Педро Порро провів за Тоттенгем вісім матчів, в яких він забив один гол. Його контракт зі "шпорами" спливає влітку 2028 року.