Іспанія

Невтішний діагноз для іспанського захисника.

Наприкінці матчу Реал — Вільярреал (2:0) сталась жахлива травма флангового захисника "бланкос" Дані Карвахаля, після чого гравець господарів навіть не зміг самотужки залишити межі поля.

Після завершення гри футболіст "галактікос" прямо з карети "швидкої" звернувся до вболівальників із першими даними щодо стану власного здоров’я.

Як зазначає Marca, Карвахаль отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна правої ноги. Окрім того, у нього діагностували розрив зовнішньої колатеральної зв'язки та підколінного сухожилля правої ноги. Найближчими днями його прооперують.

Зазначається, що через травму він пропустить майже рік.

У наступному турі мадридський Реал гостюватиме в Сельти з Віго.

Реал Мадрид — Вільярреал 2:0 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги