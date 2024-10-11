Англія

Камерунський центрбек може повісити бутси на цвях у 33 роки.

Наприкінці минулого сезону центральний захисник Жоель Матіп залишив Ліверпуль на правах вільного агента, і з того моменту він не підписав контракт із жодною командою.

У 33-річного камерунця, як повідомляє Ruhr Nachrichten S04, був варіант з повернення до рідного клубу Шальке 04, який наразі виступає у другій Бундеслізі.

Утім, за інформацією джерела, Матіп розглядає варіант із завершення кар'єри професійного футболіста.

Як зазначає журналіст Фабріціо Романо, над цим рішенням камерунський центрбек думав після того, як залишив Ліверпуль.