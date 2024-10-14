Англія

Відомий інсайдер відзначив українського футболіста.

Італійський інсайдер Фабріціо Романо висловився про українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика.

"Мудрик не веде активної роботи з метою піти з Челсі, як і його агенти. Ситуація абсолютно спокійна. Він старанно працює над тим, щоб проявити себе в очах Енцо Марески.

Повірте, Мудрик — один із найбільших професіоналів у світі футболу, тому що він щодня вкрай старанно працює над тим, щоб стати своєю найкращою версією.

Він хоче досягти успіху в Челсі, і клуб на сто відсотків вірить у нього та готовий чекати. Зараз ніщо не вказує на можливий трансфер Мудрика з Челсі", — сказав Романо на своєму YouTube-каналі.