Ліга Європи

Українець отримає ігровий час у єврокубковому матчі.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував стан справ українського вінгера Михайла Мудрика у розташуванні "синіх" напередодні матчу другого туру основного етапу Ліги конференцій проти бельгійського Гента.

"Клуб підписав Мудрика як важливого гравця, і на даний момент він не грає у Прем’єр-лізі. Але у футболі все швидко змінюється. Я сподіваюся, що завтра він зможе проявити себе чудово. Він дуже добре зіграв проти Барроу", — наводить слова Марески інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Цього сезону Мудрик провів шість матчів, у яких відіграв на полі 334 хвилини та відзначився двома гольовими передачами.

Нагадаємо, матч Челсі – Гент відбудеться завтра, 3 жовтня, о 22:00 за Києвом.