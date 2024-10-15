Англія

"Червоні дияволи" хочуть розлучитися з 24-річним футболістом.

Манчестер Юнайтед готовий розлучитися з Антоні.

Як повідомляє Daily Mail, манкуніанці готові віддати бразильського вінгера в оренду взимку, щоб підвищити шанси на продаж гравця в наступне літнє трансферне вікно.

Клуб готовий розглянути пропозиції про повноцінний трансфер футболіста в розмірі близько 40 мільйонів фунтів.

Антоні перейшов у Манчестер Юнайтед з Аякса за 86 мільйонів фунтів влітку 2022 року. У складі англійського клубу він провів 86 матчів, відзначившись 12 голами і 5 асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед стежить за Горецкою.