Англія

Новоспечений керманич "трьох левів" висловися про своє призначення.

Напередодні національна збірна Англії офіційно оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду головного тренера головної команди країни.

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Німецький фахівець поділився враженнями від свого призначення та нового виклику в тренерській кар'єрі.

"Поточна група гравців збірної Англії — це талант і потенціал, очевидно, величезний, але для мене ще більш важливий характер гравців, це щось унікальне. Для мене завжди дивовижно бачити їхній характер, рішучість розум, голод, які необхідні, щоб виступати на такому рівні, а також мати можливість працювати з групою таких талановитих молодих і досвідчених футболістів. Я думаю, що у нас є все, щоб вигравати титули, це те, у що я щиро вірю. Загалом, це те, заради чого я тут.

Мені дуже подобається, що ще є трохи часу. Я схвильований, особливо через те, що процес пошуку рішення був таким швидким протягом останніх тижнів. Перш за все, я вважаю, що Лі Карслі заслуговує на повагу, щоб закінчити три тренувальних табори. Він робить фантастичну роботу зі збірною. Я думаю, що це дає нам ідеальний період часу. Коли я розпочну роботу у січні, лишатиметься 18 місяців до чемпіонату світу", — цитує слова Томаса Тухеля Футбольна асоціація Англії.

Нагадаємо, контракт із Тухелем підписано до завершення чемпіонату світу-2026, тоді як працювати на новій посаді він почне з першого дня 2025 року, а Лі Карслі тим часом завершить із командою груповий етап Ліги націй.