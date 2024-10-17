Англія

Англієць працюватиме в Норвічі.

Джек Вілшир близький до отримання нової тренерської роботи. Відомий експівзахисник із 2022 року обіймає посаду керманича юнацької команди Арсеналу, але вже незабаром поповнить тренерський штаб першої команди Норвіча.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сторони ось-ось укладуть договір і підтвердять угоду офіційно. Керівництво "канонірів" готове відпустити 32-річного фахівця-початківця.

Наразі "канарки" посідають сьому сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипа, маючи на своєму рахунку 15 набраних очок після дев'яти турів. Головний тренер команди — 35-річний датчанин Йоганнес Торуп.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зберігає інтерес до Шешка.