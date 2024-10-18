Англія

Ветеран МЮ підтримав нідерландського фахівця.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс висловився щодо головного тренера манкуніанської команди Еріка тен Гага. Цитує північноірландського футболіста Sky Sports.

"Він дуже сильна духом людина. Я захоплююся ним за це.

Ви бачите, що він дуже принциповий у тому, як хоче працювати, і в тому, яка він людина. Ерік дуже рідко змінюється. Він демонструє справжню силу і те, ким він себе вважає, і ким він хоче бути. Захоплююся ним за цю силу і мужність. Він завжди дуже позитивний.

Бути позитивним — це важливо, тому що робота тренерів — створювати обстановку та культуру в клубі, щоб ми продовжували розвивати її, покращувати результати і, звісно, становище в чемпіонаті", — сказав Еванс.