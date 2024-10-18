Ветеран МЮ підтримав нідерландського фахівця.
Тен Гаг та Еванс, getty images
18 жовтня 2024, 14:52
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс висловився щодо головного тренера манкуніанської команди Еріка тен Гага. Цитує північноірландського футболіста Sky Sports.
"Він дуже сильна духом людина. Я захоплююся ним за це.
Ви бачите, що він дуже принциповий у тому, як хоче працювати, і в тому, яка він людина. Ерік дуже рідко змінюється. Він демонструє справжню силу і те, ким він себе вважає, і ким він хоче бути. Захоплююся ним за цю силу і мужність. Він завжди дуже позитивний.
Бути позитивним — це важливо, тому що робота тренерів — створювати обстановку та культуру в клубі, щоб ми продовжували розвивати її, покращувати результати і, звісно, становище в чемпіонаті", — сказав Еванс.
Раніше повідомлялося, що Зідан контактує
з представниками Манчестер Юнайтед.