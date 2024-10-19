Англія

Позитивні новини для команди Хосепа Гвардіоли.

Центральний захисник Манчестер Сіті Натан Аке та півзахисник Кевін де Брюйне повернулися до тренувань із командою, повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, 33-річний бельгієць отримав пошкодження паху у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, який пройшов у вересні, а 29-річний голландець був недоступний цілий місяць через пошкодження підколінного сухожилля.

Обидва футболісти вже тренуються у загальній групі та незабаром будуть готові повернутися на поле.

Цього сезону Аке провів два матчі, в яких відіграв на полі лише три хвилини. На рахунку де Брюйне шість матчів, один гол та один асист.

Свій найближчий матч Манчестер Сіті проведе проти Вулвергемптона. гра відбудеться завтра, 20 жовтня, о 16:00.